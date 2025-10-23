Allerta meteo in Olanda, l'UEFA non rischia: cambiano gli orari di due partite
Condizioni meteorologiche avverse, in Olanda si cambia orario delle due partite di coppe europee previste stasera. Infatti le autorità locali hanno diffuso un'allerta meteo dalle ore 14 per l'arrivo della tempesta 'Benjamin', e gli orari di inizio di due partite di Europa e Conference League sono stati modificati dall'UEFA "per garantire la sicurezza".
Si tratta di Feyenoord-Panathinaikos, prevista inizialmente a Rotterdam dalle 18:45 e' invece andrà in scena anticipatamente alle 16:30. Per quanto riguarda AZ Alkmaar-Slovan Bratislava, il calcio d'inizio è stato anticipato dalle 21 alle 18:45.
Il programam di Europa League
Feyenoord - Panathinaikos
Braga - Stella Rossa
Brann - Rangers
FCSB - Bologna
Fenerbahce - Stoccarda
GA Eagles - Aston Villa
Genk - Betis Siviglia
Lione - Basilea
Salisburgo - Ferencváros
Celta Vigo - Nizza
Celtic - Sturm Graz
Friburgo - Utrecht
Lilla - PAOK
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
Malmo - DInamo Zagabria
Nottingham Forest - Porto
Roma - Viktoria Plzen
Young Boys - Ludogorets
Il programma di Conference League
AEK - Aberdeen
Alkmaar - Slovan Bratislava
Breidablik - KuPS
Drita - Omonia
Hacken - Rayo Vallecano
Rijeka - Sparta Praga
Shakthar - Legia
Shkendija - Shelbourne
Rapid Vienna - Fiorentina
Strasburgo - Jagiellonia
Crystal Palace - AEK Larnaca
Hamrun - Losanna
Lincoln - Lech
Magonza - Zrinjski
Samspunsor - Dynamo Kiev
Shamrock Rovers - Celje
Sigma Olomouc - Rakow
Univ. Craiova - Noah
