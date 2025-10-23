Mbappé a secco con la Juve, Kane lo raggiunge: sfida nella classifica marcatori di Champions

Harry Kane continua a confermarsi una macchina da gol anche in Europa. L’attaccante inglese del Bayern Monaco ha realizzato una rete nella vittoria per 4-0 contro il Club Brugge alla terza giornata, raggiungendo Kylian Mbappé in cima alla classifica marcatori della UEFA Champions League 2025/26, con cinque gol a testa.

Dietro ai due bomber, inseguono a quota quattro Erling Haaland del Manchester City, Anthony Gordon del Newcastle e Marcus Rashford del Barcellona, mentre un gruppo di sette giocatori è fermo a tre reti, tra cui Lautaro Martínez, Gabriel Martinelli e Victor Osimhen. Mbappé ha aperto la stagione con tre gol su rigore - due decisivi nel 2-1 contro il Marsiglia - per poi firmare la prima tripletta dell’edizione contro il Kairat Almaty, suggellata da una rete su assist del portiere Thibaut Courtois.

Kane, dal canto suo, ha segnato in tutte le partite del Bayern finora: doppiette contro Chelsea e Pafos, e un altro sigillo contro il Club Brugge. La sua continuità realizzativa ha trascinato la squadra di Vincent Kompany in vetta alla fase campionato. A un solo passo dal duo di testa, Haaland e Gordon hanno trovato la via del gol in ognuna delle prime tre giornate, mentre Rashford ha incrementato il proprio bottino con una doppietta all’Olympiacos. La corsa al titolo di capocannoniere della Champions 2025/26 è appena iniziata, ma promette scintille tra i giganti d’Europa.

5 Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Monaco)

4 Anthony Gordon (Newcastle), Erling Haaland (Manchester City), Marcus Rashford (Barcellona)

3 Harvey Barnes (Newcastle), Gorka Guruzeta (Athletic Club), Fermín López (Barcellona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Lautaro Martínez (Inter), Felix Nmecha (B. Dortmund), Victor Osimhen (Galatasaray), Igor Paixão (Marsiglia)