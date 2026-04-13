Bayern, la potenza di fuoco dell'attacco non basta: i bavaresi vogliono Anthony Gordon

Il Bayern Monaco potrebbe ulteriormente rinforzarsi in attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, i campioni tedeschi sono sulle tracce di Anthony Gordon, esterno offensivo del Newcastle. Il 25enne è stato individuato come alternativa al titolare Luis Diaz.

Il giocatore è stato già informato dell'interesse dei bavaresi e i primi colloqui con l'entourage sono già avvenuti, mentre non c'è stato contatto tra i club. Gordon ha giocato una Champions League di altissimo livello, segnando ben 10 reti. Il Newcastle attualmente naviga ben distante da una zona europea, pertanto è possibile che il giocatore possa spingere per la cessione. Acquistato dai Magpies nel gennaio 2023 per 46 milioni, ha il contratto in scadenza nel 2030.