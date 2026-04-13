LaLiga, il Levante chiude il 31° turno con un prezioso successo in chiave salvezza
Successo del Levante nella partita conclusiva della 31ª giornata de LaLiga. Finisce 1-0 a Valencia grazie a un gol di Espi all'83'. Successo importante in chiave salvezza per i padroni di casa, che quando mancano 7 partite da giocare abbandonano l'ultimo posto in classifica e si portano a -4 dalla salvezza.
Venerdì 10 aprile
Real Madrid - Girona 1-1
Sabato 11 aprile
Real Sociedad - Alavés 3-3
Elche - Valencia 1-0
Barcellona - Espanyol 4-1
Siviglia - Atletico Madrid 2-1
Domenica 12 aprile
Osasuna - Real Betis 1-1
Maiorca - Rayo Vallecano 3-0
Celta Vigo - Real Oviedo 0-3
Athletic Club - Villarreal 1-2
Lunedì 13 aprile
Levante - Getafe 1-0
CLASSIFICA
1. Barcellona 79
2. Real Madrid 70
3. Villarreal 61
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 46
6. Celta Vigo 44
7. Real Sociedad 42
8. Getafe 41
9. Osasuna 39
10. Espanyol 38
11. Athletic Bilbao 38
12. Girona 38
13. Rayo Vallecano 35
14. Valencia 35
15. Maiorca 34
16. Siviglia 34
17. Alavés 33
18. Elche 32
19. Levante 29
20. Oviedo 27
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
21 reti: Muriqi (Maiorca)
16 reti: Budimir (Osasuna)
PROSSIMO TURNO*
Martedì 21 aprile
Athletic - Osasuna
Marioca - Valencia
Girona - Betis
Real Madrid - Alavés
Mercoledì 22 aprile
Elche - Atlético Madrid
Real Sociedad - Getafe
Barcellona - Celta Vigo
Giovedì 23 aprile
Levante - Siviglia
Rayo Vallecano - Espanyol
Oviedo - Villarreal