Gordon da record col Newcastle: "Egoista? Sì, ma è necessario per raggiungere gli obiettivi"

Nella serata di ieri il centravanti del Newcastle Anthony Gordon è entrato nella storia del club, e della Champions League, grazie a un poker di reti segnate tutte nel primo tempo (come solo Luiz Adriano ai tempi dello Shakhtar Donetsk) che gli ha permesso di eguagliare Alan Shearer e Tino Asprillia come goleador multiplo nella massima competizione europea per club e superare l’ex centravanti dell’Inghilterra come maggior numero di reti segnate nel torneo in una singola stagione.

“Adoro giocare da numero nove in questa squadra, mi dà l’opportunità di mettere in luce le cose in cui sono bravo. Penso che le mie prestazioni siano state davvero buone, anche a inizio stagione quando non riuscivo a segnare, quindi sono contento di averlo iniziato a fare. - spiega Gordon ai canali ufficiali del club - Sento che l'allenatore ha creduto in me in questa posizione, e lo staff l'ha fatto. Graeme Jones ha lavorato tantissimo con me. Era un attaccante molto bravo e ha lavorato tantissimo per aiutarmi a trovare la posizione giusta e a segnare”.

Spazio poi alla decisione di calciare il rigore per firmare il poker di reti personale: “La gente mi conosce, sa che sono il tipo di persona che vuole segnare più gol possibili, avere successo e aiutare la squadra. In parte è egoismo individuale certo, ma è necessario per voler raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita”.

Sul superamento del record di Shearer il numero 10 bianconero non si sbilancia però più di tanto: “Ogni giocatore vuole il successo individuale, ma la cosa più importante è che vinca la squadra”.