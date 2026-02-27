Arsenal su Gordon? Howe: "Testa solo al Newcastle, ma io non posso fare molto"

Il calendario non concede tregua e in casa Newcastle l’attenzione resta tutta sul presente. Alla vigilia della sfida di sabato contro l’Everton, l’allenatore Eddie Howe è tornato sulle voci di mercato che accostano Anthony Gordon all’Arsenal, presunto pronto a muoversi in estate con un’offerta da 75 milioni di sterline.

Howe ha minimizzato l’impatto delle indiscrezioni, chiarendo che eventuali distrazioni dipendono solo dall’attenzione data alle notizie: “Solo se le leggi. In questo periodo circolano sempre voci e speculazioni. Non ne vedo il 90%: fa parte dell’essere un giocatore di alto livello. Devi liberare la testa e concentrarti sul calcio. Non c’è tempo per le distrazioni”.

Il tecnico ha poi spiegato come il club stia evitando una nuova telenovela di mercato, come quella che aveva accompagnato il trasferimento di Alexander Isak al Liverpool la scorsa estate. “Non c’è molto che io possa fare. Siamo a metà stagione e nel mezzo di alcune delle partite più importanti della sua carriera. Non ha tempo di guardare a destra o a sinistra: deve pensare solo a ciò che ha davanti. Ed è in un buon momento”.

A rafforzare il messaggio è lo stesso Gordon, che a inizio febbraio aveva già ammesso come in passato certe voci lo avessero condizionato: “Sono concentrato su me stesso e sulla squadra. Se guardi troppo lontano, smetti di rendere. L’ho già fatto e non succederà più”. Un patto di concentrazione reciproca, mentre il campo resta l’unico giudice.