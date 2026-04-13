Champions League, in palio le semifinali. Ecco quanto incasseranno le qualificate
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Domani parte la due giorni di Champions League con due partite valide per il ritorno dei quarti di finale. In palio l'accesso alle semifinali e con esse tanti soldi in più. Senza contare l'incasso aggiuntivo che ne verrà, la UEFA distruibuirà alle 4 qualificate un bonus di 15 milioni di euro, che si sommano ai premi precedentemente maturati nel corso della stagione europea.
Non finisce qui: chi approderà alla finale di Budapest guadagnerà ulteriori 18 milioni e la vittoria all'atto conclusivo porterà altri 6.5 milioni, più la qualificazione alla prossima edizione della Supercoppa UEFA che garantirà 4 milioni alla partecipante, più un altro milione in caso di vittoria del trofeo.
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