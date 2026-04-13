Inghilterra, tecnico chiede al pubblico di seguire un allenamento... e insultare i giocatori

Curiosi metodi d'allenamento da parte di Robbie Savage. Il tecnico gallese, attualmente alla guida del Forest Green (National League, quinta divisione inglese), al termine dell'ultima partita di campionato, contro il Braintree, che ha sancito la qualificazione aritmetica ai playoff della squadra, al triplice fischio dell'arbitro ha chiesto ai tifosi della curva di non abbandonare lo stadio.

Savage ha coinvolto i sostenitori in una sessione d'allenamento post-gara proprio in previsione dei playoff, ossia quello di far calciare i rigori ai suoi giocatori davanti al pubblico. Savage ha chiesto inoltre al pubblico di rumoreggiare e nel caso anche insultare i giocatori. Questo per dare un senso di pressione ai suoi giocatori, cercando di ricreare un possibile scenario che potrebbe verificarsi.

"Il pubblico qui è stato fantastico, ho detto loro di distrarre i nostri giocatori, e così hanno fatto; credo che alcuni l'abbiano presa un po' sul personale, ma non avevo detto loro che avrebbero distratto i nostri giocatori. Potremmo doverlo fare nei playoff; alcuni di quei giocatori non hanno mai fatto quella camminata prima".