Arsenal, 86 milioni per Gordon? Il Newcastle alza il muro e il contratto è ancora lungo

In un mercato che già si scalda a mesi di distanza dall’estate, il Newcastle mette un punto fermo sul futuro di Anthony Gordon. Le indiscrezioni delle ultime settimane avevano riacceso l’interesse attorno all’esterno offensivo, accostato con insistenza all’Arsenal, pronto – secondo i rumors – a valutare un investimento importante.

Si parlava di una possibile offensiva da circa 75 milioni di sterline (quasi 86 milioni di euro) e di una situazione contrattuale favorevole ai Gunners, con Gordon vicino alla scadenza. Uno scenario che però non trova riscontro nei fatti. Come rivelato da Sky Sports UK, il contratto dell’attaccante non è in esaurimento a breve, ma è valido fino al 2030.

Gordon ha infatti sottoscritto un prolungamento a lungo termine nell’ottobre 2024, legandosi ai Magpies per altre sei stagioni. E ora ne restano altre quattro. Un accordo che lo porterà a 29 anni sotto la stessa maglia e che rafforza la posizione del club inglese in vista delle prossime finestre di mercato. Tradotto: chi vorrà sedersi al tavolo con il Newcastle dovrà farlo partendo da basi solide, perché il futuro di Gordon, almeno sulla carta, è già scritto a tinte bianconere.