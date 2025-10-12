Benfica, Sudakov rientrato dall'Ucraina dopo l'infortunio: esami svolti, la diagnosi

Il Benfica ha chiarito l’entità dell’infortunio subito da Georgiy Sudakov durante gli impegni con la nazionale ucraina. Dopo ulteriori accertamenti effettuati dal dipartimento medico del club portoghese, il ventitreenne è risultato affetto da un trauma alla spalla sinistra con lieve distorsione acromioclavicolare, che lo mette in dubbio per la prossima trasferta contro il Chaves, in programma il 17 ottobre, valida per il terzo turno di Primeira Liga.

Sudakov era stato sostituito al 39' della partita tra Ucraina e Islanda, valida per il Gruppo D delle qualificazioni europee al Mondiale 2026. Il trequartista, visibilmente dolorante, aveva poi pubblicato sui social una foto con il braccio immobilizzato, annunciando che non sarebbe stato disponibile per la sfida contro l’Azerbaigian di lunedì. Anche il CT ucraino Serhiy Rebron aveva confermato il forte dolore provato dal giocatore, alimentando preoccupazione tra i tifosi del Benfica.

La squadra allenata da José Mourinho valuta ora la disponibilità del giocatore in vista di un periodo intenso, che prevede, oltre alla sfida di campionato contro il Chaves, anche il match di Champions League con la trasferta di Newcastle, terza giornata della fase a gironi. Fortunatamente per Mou, gli ulteriori controlli medici hanno escluso complicazioni più gravi, lasciando aperta la possibilità che Sudakov possa recuperare in tempo per uno degli impegni più importanti della stagione europea del Benfica.