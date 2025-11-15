Benfica, pessime notizie da Mourinho: grave infortunio per Sudakov, lascia il ritiro dell'Ucraina

Heorhij Sudakov fa crac. Il selezionatore dell’Ucraina, Serhyi Rebrov, ha rivelato che il centrocampista del Benfica ha rimediato "un infortunio molto grave", tuttavia contratto già con il suo club. "Non sapevo che avesse un infortunio. Ha detto di aver sentito dolore mentre si scaldava. Dopo il primo tempo contro la Francia, ha detto di aver avvertito un fastidio. Purtroppo, non potrà aiutarci", ha dichiarato il CT ai giornalisti in conferenza stampa verso il match contro l’Islanda.

Pessime notizie, dunque, per il Benfica e per José Mourinho, suo allenatore. "Lo abbiamo esaminato questa mattina e abbiamo capito che si trattava di un infortunio molto grave", ha spiegato il tecnico dei gialloblù. "È tornato a casa per ricevere cure, ma si tratta di un infortunio subito al Benfica. Non ha neanche partecipato a un solo allenamento con noi", le parole riprese dal portale ucraino Tribuna.

Il giocatore delle aquile, ricordiamo, era stato dispensato dall'Ucraina dopo la partita contro la Francia, e le prime informazioni indicavano una sovraccarico muscolare all’anca sinistra. Nel frattempo, Sudakov ha condiviso una foto sul suo canale Telegram in cui si mostra mentre svolge terapie già al Benfica Campus, nel Seixal, mentre per la prossima partita di campionato (Liga Portugal) contro l'Atletico tutto lascia credere che non sarà a disposizione dello Special One.