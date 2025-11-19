Su Franculino pronta un'asta internazionale: anche Bayern e Premier sul talento del Midtjylland

Franculino continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del momento sul fronte mercato. Il giovane attaccante, protagonista di una crescita costante con il Midtjylland, non è finito nel mirino soltanto dei club italiani - già da mesi attivi con osservatori, in particolare la Roma - ma mantiene un forte appeal anche all’estero.

Tra le società più interessate, riferisce l'esperto di mercato internazionale, c’è il Bayern Monaco, che aveva già avviato un dialogo la scorsa estate e che non ha mai smesso di monitorare il suo rendimento. Il profilo del giocatore continua a essere particolarmente apprezzato dalla dirigenza bavarese, sempre alla ricerca di giovani prospetti su cui costruire il proprio futuro.

Parallelamente, in Danimarca si aspettano movimenti anche dalla Premier League e, aggiunge Moretto, diverse squadre inglesi hanno già fatto alcune richieste di informazioni e valutato la possibilità di presentare un’offerta nelle prossime finestre di mercato. Il Midtjylland, consapevole dell’interesse crescente, è pronto a valutare proposte importanti e si aspetta che la corsa al giocatore possa intensificarsi nei prossimi mesi.