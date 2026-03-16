City, Bernardo Silva: "Molti dicevano che il Real non fosse nulla senza Mbappé, eppure..."

Il Manchester City è chiamato alla remuntada da dimensioni cosmiche dopo il 3-0 subito negli ottavi di ritorno di Champions League contro il Real Madrid se intende restare in Europa. Bernardo Silva, centrocampista dei citizens, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match a Etihad partendo dalla scelta dell'allenatore Guardiola di concedere il giorno di riposo oggi: "Lo abbiamo già fatto in passato, sia dopo una vittoria che dopo una sconfitta. Succede quando il mister pensa che sia la scelta migliore per la squadra. Per noi va bene: serve a liberare la mente e a farsi trovare pronti per la partita".

Sull'importanza di segnare subito: "Prima segniamo, meglio è, ma non importa quando accadrà. Sappiamo che nel calcio, e soprattutto in casa nostra, siamo capaci di creare tantissime occasioni. Dobbiamo però difendere bene: non possiamo permetterci di subire gol, perché a quel punto la qualificazione sarebbe archiviata". "Aiuterebbe, certo", a proposito della necessità di sbloccare subito la gara. "Ma nel calcio, quattro o cinque anni fa, ho perso contro il Real Madrid subendo due gol al 91' e al 93'. Contro l'Aston Villa accadde qualcosa di simile. Ovviamente prima segniamo e meglio è, ma può succedere di tutto. L'importante è non perdere la testa e trascinare la gente a crederci".

Colpisce il recupero di Mbappé contro il Real Madrid, ma Bernardo Silva si è limitato a dire: "È difficile parlarne. Molti dicevano che il Real non fosse nulla senza Mbappé, Bellingham e Rodrygo, eppure ci hanno battuto 3-0. Dobbiamo essere pronti a creare un ambiente favorevole, affinché tutti allo stadio pensino che la rimonta sia possibile".