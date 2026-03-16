Manchester City-Real Madrid, scelta clamorosa di Guardiola: squadra a riposo alla vigilia

C'è un 3-0 da ribaltare contro il Real Madrid per sperare che il suo Manchester City si qualifichi ai quarti di Champions League, e invece Pep Guardiola stupisce tutti. Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, infatti, il tecnico spagnolo ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo proprio alla vigilia della cruciale sfida di ritorno degli ottavi con le merengues, in programma domani sera a Etihad Stadium.

Fatto piuttosto insolito e inusuale a poche ore di distanza da una partita così delicata e che richiederebbe una rimonta leggendaria per sperare nel passaggio del turno. Invece Guardiola ha preferito venire meno alle consuetudini e concedere un giorno libero alla squadra per staccare mentalmente prima di scendere in campo contro il Real. Per mitigare la pressione.

Il pareggio di sabato (1-1) contro il West Ham intanto ha lasciato il City a 9 punti dall'Arsenal e dalla vetta della Premier League, un colpo duro da incassare per i Citizens e le loro speranze di titolo. Tuttavia, la banda di Guardiola è ancora in corsa per altri due trofei: domenica affronterà l'Arsenal nella finale di Carabao Cup, dopodiché sfiderà il Liverpool nei quarti di finale di FA Cup dopo la sosta per le nazionali di marzo.