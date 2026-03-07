Manchester City, club rassegnato a perdere Bernardo Silva: zero contatti per il rinnovo

Il futuro di Bernardo Silva al Manchester City sembra essere arrivato a un punto di svolta. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il fantasista portoghese, pilastro dello scacchiere di Pep Guardiola, non sarebbe intenzionato a prolungare il proprio contratto con i Citizens, attualmente in scadenza il prossimo giugno.

Nessun contatto con il club: sarà addio

Nonostante il tecnico spagnolo continui a considerarlo un elemento imprescindibile per le sue rotazioni, i segnali indicano che quelli in corso potrebbero essere gli ultimi mesi del trentunenne con la maglia del club inglese. A rendere ancora più concreta l'ipotesi di un addio a parametro zero è l'assenza di contatti tra le parti. Stando a Moretto, non sarebbe infatti in corso alcuna trattativa tra il giocatore e la dirigenza del Manchester City per discutere di un possibile rinnovo. Questa fase di stallo suggerisce una volontà condivisa di concludere un ciclo vincente durato anni, aprendo le porte a una delle separazioni più clamorose e significative della prossima estate nel panorama calcistico europeo.

Tante le squadre interessate al portoghese

Se questa tendenza dovesse essere confermata, l'ex talento del Monaco diventerebbe senza dubbio uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Le indiscrezioni sul suo futuro sono già numerose: si parla con insistenza di un possibile ritorno romantico al Benfica, club in cui è cresciuto, ma restano vigili anche il Barcellona e diverse società della Saudi Pro League, oltre alle solite italiane, attentissime a ogni parametro zero di spicco.