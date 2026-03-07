Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Manchester City, club rassegnato a perdere Bernardo Silva: zero contatti per il rinnovo

Manchester City, club rassegnato a perdere Bernardo Silva: zero contatti per il rinnovoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 20:27Calcio estero
Simone Lorini

Il futuro di Bernardo Silva al Manchester City sembra essere arrivato a un punto di svolta. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il fantasista portoghese, pilastro dello scacchiere di Pep Guardiola, non sarebbe intenzionato a prolungare il proprio contratto con i Citizens, attualmente in scadenza il prossimo giugno.

Nessun contatto con il club: sarà addio
Nonostante il tecnico spagnolo continui a considerarlo un elemento imprescindibile per le sue rotazioni, i segnali indicano che quelli in corso potrebbero essere gli ultimi mesi del trentunenne con la maglia del club inglese. A rendere ancora più concreta l'ipotesi di un addio a parametro zero è l'assenza di contatti tra le parti. Stando a Moretto, non sarebbe infatti in corso alcuna trattativa tra il giocatore e la dirigenza del Manchester City per discutere di un possibile rinnovo. Questa fase di stallo suggerisce una volontà condivisa di concludere un ciclo vincente durato anni, aprendo le porte a una delle separazioni più clamorose e significative della prossima estate nel panorama calcistico europeo.

Tante le squadre interessate al portoghese
Se questa tendenza dovesse essere confermata, l'ex talento del Monaco diventerebbe senza dubbio uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Le indiscrezioni sul suo futuro sono già numerose: si parla con insistenza di un possibile ritorno romantico al Benfica, club in cui è cresciuto, ma restano vigili anche il Barcellona e diverse società della Saudi Pro League, oltre alle solite italiane, attentissime a ogni parametro zero di spicco.

Articoli correlati
Bernardo Silva, addio al Manchester City a fine stagione. In estate super affare... Bernardo Silva, addio al Manchester City a fine stagione. In estate super affare a costo zero
Juve, il mercato dipenderà dal 4° posto: affondo per Silva e Tonali solo in caso... Juve, il mercato dipenderà dal 4° posto: affondo per Silva e Tonali solo in caso di Champions
Manchester City, Bernardo Silva 'anticipa' l'addio: "Tiferò per sempre questa squadra"... Manchester City, Bernardo Silva 'anticipa' l'addio: "Tiferò per sempre questa squadra"
Altre notizie Calcio estero
A Manchester tutti pazzi di JJ Gabriel: contro il Nottingham U18 due gol 'alla Cristiano... VideoA Manchester tutti pazzi di JJ Gabriel: contro il Nottingham U18 due gol 'alla Cristiano Ronaldo'
Ligue 1, occasione persa per lo Strasburgo: è solo 0-0 contro l'Auxerre Ligue 1, occasione persa per lo Strasburgo: è solo 0-0 contro l'Auxerre
Liga, Nico Gonzalez trascina l'Atletico Madrid: 3-2 alla Real Sociead e terzo posto... Liga, Nico Gonzalez trascina l'Atletico Madrid: 3-2 alla Real Sociead e terzo posto al sicuro
Bundesliga, il Borussia Dortmund torna alla vittoria. 5 ko di fila per il Colonia... Bundesliga, il Borussia Dortmund torna alla vittoria. 5 ko di fila per il Colonia
Manchester City, club rassegnato a perdere Bernardo Silva: zero contatti per il rinnovo... Manchester City, club rassegnato a perdere Bernardo Silva: zero contatti per il rinnovo
Super Lig, segna sempre Osimhen: 1-0 al Besiktas e fuga in classifica dei giallorossi... Super Lig, segna sempre Osimhen: 1-0 al Besiktas e fuga in classifica dei giallorossi
PSG, Mendes guarda avanti: "Non siamo stanchi, semplicemente non eravamo in giornata"... PSG, Mendes guarda avanti: "Non siamo stanchi, semplicemente non eravamo in giornata"
Barcellona, Vuskovic nel mirino per la difesa: è un pallino di Flick, ma la trattativa... Barcellona, Vuskovic nel mirino per la difesa: è un pallino di Flick, ma la trattativa è in salita
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
3 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti: "Perin titolare per qualche partita, non volevo mettere in tensione lui e Di Gregorio"
Immagine top news n.2 Scamacca trascina l'Atalanta: ripresa l'Udinese, spettacolare 2-2 al Gewiss Stadium
Immagine top news n.3 Lazio, stagione già finita per Provedel? Rischia 2-3 mesi di stop dopo l'infortunio alla spalla
Immagine top news n.4 Lotta alle simulazioni? Con Marinelli non si scherza: due gialli in 6' in Cagliari-Como
Immagine top news n.5 Inter, Chivu: "Problemi per Thuram, ha la febbre e non si è allenato. Speriamo di recuperarlo"
Immagine top news n.6 Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"
Immagine top news n.7 Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Runjaic e la tensione con Palladino: "Ci siamo abbracciati ed è finita lì"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino spiega le proteste: "40 secondi per una rimessa: in Italia dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Zalewski: "Oggi perso due punti. Pesa l'inizio negativo del campionato"
Immagine news Serie A n.4 La Juve preme, ma il Pisa risponde senza sfigurare: al 45' è ancora 0-0 tra le mura dello Stadium
Immagine news Serie A n.5 Lecce-Cremonese, i convocati di Di Francesco: Gandelman ce la fa, fuori in quattro
Immagine news Serie A n.6 Atalanta-Udinese, la moviola di Marelli: "Errore sul 2-0. Palladino? Non tollerabile quella protesta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Rubinacci assolve i suoi "Abbiamo perso contro la più forte del campionato"
Immagine news Serie B n.2 Modena-Cesena 0-0, le pagelle: Shpendi isolato, Gerli sfortunato
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Bertagnoli: “Ripartiamo dalla prestazione contro il Venezia, vogliamo salvarci"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 29ª giornata: il Modena non sfonda, il Cesena strappa un prezioso 0-0
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa raggiante: "Veder giocare questa squadra è un'emozione positiva"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Zampano: "Dobbiamo portare la partita dalla nostra parte"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, Di Carlo: "Contro la Ternana servirà una partita praticamente perfetta"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 31ª giornata: Cittadella corsara a Vercelli, l'Alcione Milano pareggia allo scadere
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i parziali delle 17:30: tutte e quattro le gare all'intervallo sullo 0-0
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, show di Clemenza: tripletta nel 4-1 contro l’Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 15. Vicenza ok, Clemenza show
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”