Man' City, Bernardo Silva: "Con lo 0-3 tutto più difficile. Bisogna superare questi momenti"

Una sconfitta netta, pesante. Il Manchester City esce con le ossa rotte dal "Bernabeu", battuto 3-0 dal Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al termine della sfida, Bernardo Silva ha parlato ai media: "Sul 3-0, la situazione diventa un po' più difficile. Ora mi sento deluso. Domani è un altro giorno e sicuramente la prossima settimana ci avvicineremo alla partita pensando di avere una possibilità.

Questo è il momento di riflettere e capire cosa non abbiamo fatto bene. Poi la prossima settimana, quando ci prepareremo, spereremo di poter fare qualcosa. È difficile parlarne perché dovrei riguardare la partita. La mia sensazione in campo è stata che abbiamo siamo partiti bene. Non potevamo controllare l'ambiente e penso che la mia squadra abbia lasciato che le emozioni cambiassero la partita.

Ci sentivamo a nostro agio e stavamo trovando gli spazi giusti, ma dopo aver subito il primo gol abbiamo perso completamente il controllo, abbiamo smesso di controllare le transizioni e le seconde palle. È uno stadio difficile in cui giocare. Siamo abituati a giocare in questi stadi perché giocare ad Anfield e St James' Park è molto duro. Bisogna superare questi momenti per migliorare e oggi è stata solo una partita di apprendimento per tutta la squadra".