Man' City, Bernardo Silva: "Con lo 0-3 tutto più difficile. Bisogna superare questi momenti"
Una sconfitta netta, pesante. Il Manchester City esce con le ossa rotte dal "Bernabeu", battuto 3-0 dal Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al termine della sfida, Bernardo Silva ha parlato ai media: "Sul 3-0, la situazione diventa un po' più difficile. Ora mi sento deluso. Domani è un altro giorno e sicuramente la prossima settimana ci avvicineremo alla partita pensando di avere una possibilità.
Questo è il momento di riflettere e capire cosa non abbiamo fatto bene. Poi la prossima settimana, quando ci prepareremo, spereremo di poter fare qualcosa. È difficile parlarne perché dovrei riguardare la partita. La mia sensazione in campo è stata che abbiamo siamo partiti bene. Non potevamo controllare l'ambiente e penso che la mia squadra abbia lasciato che le emozioni cambiassero la partita.
Ci sentivamo a nostro agio e stavamo trovando gli spazi giusti, ma dopo aver subito il primo gol abbiamo perso completamente il controllo, abbiamo smesso di controllare le transizioni e le seconde palle. È uno stadio difficile in cui giocare. Siamo abituati a giocare in questi stadi perché giocare ad Anfield e St James' Park è molto duro. Bisogna superare questi momenti per migliorare e oggi è stata solo una partita di apprendimento per tutta la squadra".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30