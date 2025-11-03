Endrick in prestito al Lione? Dalla Spagna: il Real preferirebbe restasse nella Liga

Chi approfitta dell'occasione-Endrick? Negli scorsi giorni è rimbalzata in giro per l'Europa la voce che riguarda il possibile addio in prestito a gennaio del talento del Real Madrid, in cerca di spazio. Con una squadra su tutte che si sarebbe fatta avanti per averlo: il Lione di Paulo Fonseca.

Lo stesso ex allenatore di Milan e Roma incalzato sulla questione ha fatto capire che non direbbe di certo no all'operazione: "Non parlo dei giocatori che non sono qui" - ha detto - ", ma voglio avere buoni giocatori, certo, quindi tutti i giocatori di qualità sono i benvenuti".

Il Lione d'altronde ha messo sul piatto soprattutto un aspetto per invogliare il giocatore: garanzie in termini di minutaggio, vitale per lui che dal suo punto di vista sogna di convincere Carlo Ancelotti a portarlo al Mondiale dell'estate 2026.

Dopo aver trascorso molto tempo in infermeria e poi in panchina (otto partite senza giocare) dall'arrivo di Xabi Alonso, è subentrato a Kylian Mbappé per 11 minuti contro il Valencia. La sua ultima apparizione risaliva a 167 giorni prima. Secondo Footmercato il giocatore non avrebbe escluso la possibilità di rimanere nella capitale spagnola se la sua situazione dovesse cambiare. Il Real Madrid non vuole ancora prendere una decisione, ma sembra che preferirebbe un prestito a un club della Liga. Endrick diventerà fra l'altro cittadino spagnolo tra sei mesi.