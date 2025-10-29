Endrick, futuro in bilico: il Real Madrid apre al prestito già a gennaio e fissa il prezzo

Endrick è diventato uno dei temi più caldi in casa Real Madrid. L'attaccante brasiliano, arrivato con enormi aspettative, sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Xabi Alonso e la sua agenzia – come riporta Diario AS – ha iniziato a valutare le prime offerte di prestito. Il giocatore si è dato due mesi di tempo per capire se le gerarchie resteranno immutate: in caso di nuovo scarso minutaggio, la soluzione più probabile sarà una partenza a gennaio.

La priorità di Endrick è chiara: lasciare la Spagna per misurarsi in un campionato estero di primo livello, dove poter continuare a crescere senza rinunciare al sogno di imporsi ai Blancos nel futuro. Il classe 2006 vuole inoltre una squadra che disputi una competizione europea, meglio se la Champions League, per non perdere visibilità e alimentare le sue possibilità di una convocazione al Mondiale 2026 con il Brasile.

Il costo dell’operazione è tutt’altro che leggero: il Real ha investito 35 milioni per sei anni, pari a circa 6 milioni di ammortamento annuale. Il club interessato dovrebbe farsi carico di metà dell’importo per la seconda parte di stagione, ovvero 3 milioni di euro, più metà dell’attuale stipendio del ragazzo, pari a 1,5 milioni. In totale, un investimento da 4,5 milioni per sei mesi.

Nonostante il ruolo marginale, Endrick può presentarsi con numeri incoraggianti: sotto Carlo Ancelotti, nella passata stagione, ha realizzato 7 gol in appena 840 minuti, di cui 5 in Copa del Rey, dove è stato capocannoniere del Real. Un biglietto da visita che continua a convincere molti club europei.