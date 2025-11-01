Endrick arriva al Lione? Fonseca confida: "Tutti i giocatori di qualità sono i benvenuti"

L’Olympique Lione non si pone limiti e pensa in grandissimo. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il club francese ha avviato dei contatti per provare a ingaggiare il classe 2006 Endrick nel mercato invernale con la formula del prestito fino al termine della stagione. L'attaccante brasiliano, che con Carlo Ancelotti quantomeno si era ritagliato uno spazio nelle varie competizioni con il Real Madrid, questa stagione con Xabi Alonso in panchina non ha avuto nemmeno un minuto.

Situazione che risulta paradossale dopo un investimento di oltre 47 milioni, ma che riflette la sovrapposizione di pedine nella rosa del Real Madrid. Perciò l'OL vorrebbe approfittare del caso, ma - secondo quanto riportato da RMC Sport - al momento servirebbe trovare un punto d'incontro tra i club sulla copertura dello stipendio del giocatore di 19 anni (guadagna circa 300mila euro al mese). L'ideale sarebbe che i francesi versino un'indennità per coprire il trasferimento temporaneo di Endrick.

Ma cosa ne pensa Paulo Fonseca, allenatore del Lione? L'ex tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Brest, ha dichiarato: "Non parlo dei giocatori che non sono qui (ride, ndr). Un sogno portare Endrick? Voglio avere buoni giocatori, certo, quindi tutti i giocatori di qualità sono i benvenuti". E davanti ai giornalisti ha precisato: "Non abbiamo molte soluzioni (in attacco, ndr), ma abbiamo segnato tre gol nell’ultima partita (3-3 mercoledì contro il Paris FC, ndr)".