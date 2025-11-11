Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chelsea, paura per Sterling: ladri irrompono in casa con la famiglia all'interno

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 20:41Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Paura per Raheem Sterling. La casa dell'esterno offensivo del Chelsea è stata oggetto di un tentato furto con scasso lo scorso sabato, nel tardo pomeriggio, mentre il giocatore si trovava all'interno dell'abitazione con i suoi figli. Secondo quanto riportato dal Telegraph, i rapinatori sono riusciti a irrompere nella proprietà del nazionale inglese, ma sono stati messi in fuga prima di riuscire a rubare alcunché, probabilmente disturbati da qualcosa o qualcuno.

Gli agenti di Sterling hanno confermato l'accaduto tramite una nota ufficiale: "Possiamo confermare che Raheem Sterling è stato vittima di un'invasione domestica questo fine settimana. Confermiamo inoltre che lui e i suoi figli erano presenti in casa al momento dell'incidente," si legge nella dichiarazione. "Nonostante la grave violazione della privacy e della sicurezza, siamo grati di poter confermare che lui e i suoi cari sono tutti al sicuro. Chiediamo che la privacy di Raheem e della sua famiglia sia rispettata in questo momento difficile".

Per il trentenne, questa non è purtroppo la prima brutta esperienza: nel 2022, fu costretto a lasciare momentaneamente il ritiro dell'Inghilterra per i Mondiali in Qatar a causa di un furto nella sua precedente casa nel Surrey, dove furono sottratti gioielli e orologi per un valore di 300.000 euro. Anche nel 2018, ai tempi del Manchester City, un tentativo di rapina era fallito grazie all'allarme.

Attualmente, Sterling è legato contrattualmente ai Blues, ma è ormai fuori dai piani tecnici di Enzo Maresca ed è stato persino escluso dagli allenamenti con la prima squadra, dopo la scorsa stagione trascorsa in prestito all'Arsenal.

