Il Barcellona può sorridere dopo il k.o. nel Clasico: Lewandowski è vicino al rientro

Finalmente una buona notizia dall’infermeria del Barcellona. Robert Lewandowski potrebbe essere convocato da Hansi Flick per la sfida di domenica contro l’Elche. Il 37enne attaccante polacco è tornato ad allenarsi questa mattina con il gruppo alla Ciudad Deportiva, un passo importante dopo la lesione muscolare al bicipite femorale sinistro subita il 14 ottobre.

Nel consueto allenamento post-Clásico, i titolari hanno svolto lavoro di recupero, mentre il resto della squadra ha sostenuto una sessione più intensa. Tra questi anche Lewandowski, che appare sempre più vicino al rientro. La decisione definitiva sarà presa nel corso della settimana: la squadra godrà di un giorno di riposo martedì, poi si allenerà quotidianamente fino al match.

Il ritorno dell’ex bomber del Bayern Monaco rappresenta una notizia fondamentale per Flick. In sua assenza, infatti, il tecnico ha dovuto adattare altri giocatori nel ruolo di falso nove - Rashford, Ferran Torres e Toni Fernández - senza però ottenere la stessa efficacia sotto porta. Lewandowski, autore di quattro gol in nove presenze stagionali (sette in Liga e due in Champions League), resta uno dei riferimenti offensivi più affidabili dei blaugrana, che hanno faticato nelle ultime settimane a concretizzare le occasioni da gol.

Anche Andreas Christensen dovrebbe tornare disponibile dopo due gare di assenza per problemi gastrointestinali. Restano invece ai box Dani Olmo e Joan García, sebbene il loro recupero sembri vicino. Più lunghi, invece, i tempi per Raphinha, Ter Stegen e Gavi.