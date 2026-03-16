Luis Enrique alla vigilia di Chelsea-PSG: "Il vantaggio di 3 gol può sparire in un attimo"

Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Chelsea, l’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa, concentrandosi esclusivamente sulla gestione della partita: "Giocare questi match è sempre diverso. Come squadra e campioni in carica dobbiamo concentrarci sui dettagli e sui momenti chiave. Abbiamo un vantaggio, ma sappiamo che può sparire in un attimo".

Sulla difficoltà di affrontare le squadre inglesi: "È sempre un piacere giocare contro club inglesi: è il massimo livello. L’anno scorso abbiamo affrontato quasi tutti e quest’anno sarà simile. Ma è una battuta, noi rispettiamo tutti". Sull’andamento del match di andata e i possibili pericoli al ritorno: "Ci sono partite con differenze di tre gol, il calcio è incredibile. Contro il Chelsea all’andata è stato equilibrato a lungo, e dovremo gestire i momenti chiave anche questo martedì".

Sul rischio di rilassamento: "In Champions non puoi mai abbassare la guardia. Il Chelsea creerà occasioni e bisognerà saper sfruttare i momenti di difficoltà per cambiare la dinamica. Questi incontri non si possono controllare completamente". Sull’importanza di Dembélé: "È incredibile avere un giocatore come lui. Ha cambiato mentalità dopo il cambio di ruolo e il suo contributo è fondamentale. È un piacere vederlo giocare, per noi e per i tifosi".

Sulle individualità offensive del PSG: "La fiducia è speciale. Possiamo avere alti e bassi, ma siamo una squadra vera e possiamo competere contro chiunque". Infine, sull’approccio al ritorno: "È chiaro che il secondo match è sempre diverso. Siamo pronti e vogliamo dare il massimo".