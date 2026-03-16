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Il Real blinda il nuovo Gonzalo Garcia: clausola da 80 milioni per il "Bufalo" Barroso

Il Real blinda il nuovo Gonzalo Garcia: clausola da 80 milioni per il "Bufalo" BarrosoTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 19:42Calcio estero
Michele Pavese

Il suo secondo cognome è Porteros, ma la sua professione è segnare gol. Jaime Barroso, classe 2007, ne ha già segnati 18 in questa stagione, tanti quanti i suoi anni, e domina soprattutto in Youth League, competizione nella quale è il miglior marcatore del Real Madrid. Arrivato a La Fábrica nel 2022, ha collezionato 99 gol tra tutte le squadre giovanili del club e punta ormai al traguardo dei 100 centri.

Il club ha blindato il suo talento con un rinnovo fino al 2030, con una clausola di rescissione di 80 milioni di euro, confermando la fiducia nel giovane attaccante soprannominato "Bufalo" per potenza e potenziale. Lo scorso weekend è stato decisivo: sabato ha segnato il terzo dei sei gol del Juvenil A contro La Cruz Villanovense (6-0) e il giorno dopo è stato convocato con il Real Madrid C, fornendo subito un assist vincente nel 2-1 finale. In due giorni, 65 minuti con il Juvenil A e 11 minuti con il Madrid C, con un gol e un assist complessivi.

Numeri impressionanti per un giocatore che ha disputato 33 partite complessivamente (12 con la squadra C) e 2.196 minuti, che ha segnato 18 reti, praticamente un gol ogni 122 minuti. Nella Youth League ha già tre gol in questa stagione. Barroso ha iniziato il suo percorso al Madrid dal Rayo, dove nel 2022 aveva segnato 29 gol. Da allora, stagione dopo stagione, ha continuato a macinare reti tra Cadete A, Juvenil C, B e A, confermandosi pichichi del club con numeri impressionanti: 35 gol nella stagione d’esordio, 27 nel 2023-24, e ora 18 in quella attuale.

Il suo profilo è quello di un vero numero 9: concreto, potente, capace di giocare di spalle alla porta e con un fiuto per il gol che ha convinto il Real Madrid a garantirgli un futuro lungo e sicuro fino al 2030, con la prospettiva di crescere gradualmente fino ad arrivare nel Castilla e oltre.

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