La RD Congo multata: 5.500 euro per i puntatori laser usati dai tifosi contro la Nigeria
La FIFA ha inflitto una multa di 5.000 franchi svizzeri (circa 5.500 euro) alla Repubblica Democratica del Congo in seguito alla finale dei playoff africani per il Mondiale, disputata contro la Nigeria e terminata 1-1, con i congolesi poi vincenti 4-3 ai rigori.
La sanzione non riguarda la protesta della Nigeria sulla presunta ineligibilità di alcuni giocatori congolesi, bensì l’uso di puntatori laser da parte dei tifosi durante la partita, un comportamento considerato pericoloso e contrario al regolamento. I Léopards manterranno chiaramente la possibilità di giocarsi lo spareggio intercontinentale previsto per il 31 marzo, che metterà di fronte la RDC alla vincente dello scontro tra Giamaica e Nuova Caledonia per un posto al Mondiale 2026.
Un traguardo che sarebbe storico, visto che la RDC non disputa una fase finale dai Mondiali del 1974, unica partecipazione nella sua storia. Il segretario generale della federazione congolese ha commentato: "Pagheremo la multa, ma siamo concentrati sulla preparazione del nostro team per il playoff intercontinentale. La qualificazione al Mondiale resta la nostra priorità".