Ufficiale Due rinnovi per la Real Sociedad: Orobengoa e Carbonell firmano fino al 2028

La Real Sociedad ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di due dei suoi giovani talenti, Ekain Orobengoa e Tomy Carbonell, entrambi legati ora al club basco fino al termine della stagione 2027/2028.

L’attaccante Ekain Orobengoa, originario di Oiartzun, è cresciuto nelle giovanili del club fin da bambino, compiendo tutto il percorso di formazione nella cantera txuri-urdin. Attualmente sta proseguendo il processo di recupero dall’infortunio al ginocchio subito lo scorso mese durante la partita contro il Granada. La Real ha voluto così ribadire la fiducia nel suo potenziale, premiandolo con un prolungamento a lungo termine.

Parallelamente, la società di San Sebastián ha annunciato anche il rinnovo del centrocampista Tomy Carbonell, arrivato dalla Catalogna nella scorsa stagione. Il giovane, nato a Barcellona, ha mostrato una crescita costante in tutti gli aspetti del gioco, distinguendosi per la maturità tattica e l’intensità in campo. Con queste due operazioni, la Real Sociedad conferma la propria strategia di valorizzazione dei giovani e la volontà di costruire il futuro su una base solida formata da talenti cresciuti all’interno del club. Il progetto sportivo dei baschi continua così nel segno della continuità e della fiducia nel vivaio, pilastri fondamentali dell’identità di Zubieta.