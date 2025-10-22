Gimenez dopo il tonfo dell’Atletico all’Emirates: "La punizione del 1° gol non c'era"

Dopo la brutta sconfitta subita contro l’Arsenal all’Emirates Stadium, il difensore dell’Atlético Madrid, José María Giménez, ha analizzato il match ai microfoni di Movistar : "È stata una partita che abbiamo provato a controllare, ma ci è costata cara. Loro pressano molto bene, giocano uno contro uno e non siamo riusciti a trovare le giuste connessioni. Giocare da dietro con una costruzione pulita è stato difficile. Il merito è loro, ma anche a noi serve guardare e migliorare per il futuro. Il gol su palla ferma nasce da un fallo che non c’è e pesa psicologicamente; poi arriva il secondo gol. È stato un altro tipo di partita e non siamo riusciti a trovarci".

Sulla decisione arbitrale su Llorente: "Stiamo giocando in Champions e ci sono episodi che possono condizionare l’andamento del match. In partite così equilibrate, certi dettagli fanno la differenza. Non è solo questione di responsabilità, ma influisce più di quanto si possa immaginare".

Sulle difficoltà in trasferta: "Sono periodi. Dobbiamo essere autocritici e capire cosa ci manca fuori casa. Dobbiamo sentirci forti come in casa, leggere meglio i momenti della partita e gestirli con più lucidità. La realtà è quella che è, ma c’è ancora tanto da fare e lunedì avremo la prima prova per invertire questa situazione".