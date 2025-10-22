Champions League, tutte le formazioni delle gare delle 21: Salah va in panchina
Sono ufficiali le formazioni delle sfide valide per la terza giornata della fase campionato di Champions League in programma a partire dalle 21.
Bayern Monaco - Bruges
Bayern (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Karl, Olise, Diaz; Kane.
Bruges (4-3-3): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer; Audoor, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tresoldi, Tzolis.
Eintracht - Liverpool
Eintracht (4-2-3-1): Zetterer; Kristensen, Amenda, Koch, Theate; Gotze, Larsson; Knauff, Doan, Brown; Bahoya.
Liverpool (4-3-3): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Jones, Wirtz; Ekitike, Isak, Gakpo.
Monaco - Tottenham
Monaco (3-4-2-1): Kohn; Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Diatta, Teze, Coulibaly, Ouattara; Fati, Akliouche; Balogun.
Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Palhinha, Danso, Van de Ven; Gray, Bentancur, Bergvall; Odobert, Richarlison, Kudus.
Sporting - Marsiglia
Sporting (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Debast, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Quenda, Trincao, Pote; Suarez.
Marsiglia (3-4-3): Rulli; Pavard, Aguerd, Balerdi; Weah, Vermeeren, Hojbjerg, Emerson; Greenwood, Aubameyang, Paixao.
Chelsea - Ajax
Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Caicedo, Fofana, Adarabioyo, Hato; Fernandez, Lavia; Buonanotte, Estevao, Gittens; Guiu.
Ajax (4-3-3): Pasveer; Rosa, Itakura, Sutalo, Baas; McConnell, Gloukh, Taylor; Moro, Weghorst, Godts.
Ath. Bilbao – Qarabag 1-1: 1' Andrade (Q), 40' Guruzeta (A)
Galatasaray – Bodo/Glimt 2-0: 3' e 33' Osimhen
21:00 Atalanta – Slavia Praga
21:00 Bayern – Club Brugge
21:00 Chelsea – Ajax
21:00 Eintracht Francoforte – Liverpool
21:00 Monaco – Tottenham
21:00 Real Madrid – Juventus
21:00 Sporting – Marsiglia
