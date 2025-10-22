TMW
Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi è il nuovo allenatore: accordo biennale
TUTTO mercato WEB
Una nuova avventura in Romania per Cristiano Bergodi. Il tecnico italiano è il nuovo allenatore dell’Universitatea Cluj. Accordo totale su tutto, ci sono le firme. Bergodi firma per due anni con il club rumeno. L’allenatore è in viaggio, lo attende una nuova avventura al posto di Sabau. Bergodi riparte dalla Romania, il nuovo progetto è l’Universitatea Cluj…
Altre notizie Calcio estero
"Gol Ekitiké speciale". Liverpool, 5-1 all'Eintracht. Ma Slot: "Isak ha sentito fastidio all'inguine"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile