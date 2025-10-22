PSG, Safonov verso l’addio: troppa panchina ma ci sono tanti club interessati

I giorni di Matvey Safonov al Paris Saint-Germain sembrano contati. Il portiere russo, 26 anni, lo scorso anno era riuscito a ritagliarsi spazio con 17 presenze, nonostante la concorrenza di Gianluigi Donnarumma. La stagione 2025/2026, invece, si è aperta in salita: Safonov deve fare i conti con il nuovo arrivato Lucas Chevalier e finora non ha disputato nemmeno un minuto.

Un quadro frustrante per l’ex Krasnodar, che non sembra considerare Chevalier nettamente superiore a lui: "Non direi che la concorrenza sia diventata più dura. Non decido io la formazione e non ho nulla da rimproverare all’allenatore". Tuttavia, Luis Enrique sembra deciso a confermare Chevalier come titolare, relegando Safonov a lungo in panchina.

Il portiere russo ha aperto la porta a un possibile trasferimento: "Vedremo il mio futuro quando aprirà il mercato. Per ora mi concentro su come cambiare la situazione. Voglio dimostrare di meritare il campo e poter competere". Secondo Sport24, già tre club europei hanno manifestato interesse: lo Sporting Braga, affiliato al gruppo QSI, lo Sporting Lisbona e il Valencia. Tutti valutano un prestito per garantire al giocatore minuti di gioco. Sotto contratto fino al 2029, Safonov potrà scegliere con calma, senza la pressione di una partecipazione al Mondiale (la Russia è esclusa), privilegiando un club che gli permetta di rilanciarsi rapidamente.