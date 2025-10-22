Lione, Rachid Ghezzal out fino a gennaio in Europa League. Colpa di un errore dell’UEFA

L’Olympique Lione dovrà fare a meno di Rachid Ghezzal per le prossime gare di Europa League, a partire dall’incontro di giovedì contro il Basilea (ore 18:45). L’UEFA ha emesso una "chiarificazione regolamentare", precisando che l’iscrizione del centrocampista offensivo algerino non avrebbe dovuto essere convalidata oltre il 1° settembre, rendendolo così ineleggibile nelle competizioni europee fino al prossimo gennaio.

Ghezzal, 33 anni e 22 presenze con la Nazionale algerina, era stato acquistato dal suo club di formazione il 5 settembre e aveva debuttato in Europa il 25 settembre nella vittoria a Utrecht (1-0), fornendo l’assist decisivo per Tanner Tessmann. Non era invece stato convocato per la gara successiva contro il Salisburgo (2-0). Questa tegola si aggiunge alle assenze già note di Ernest Nuamah e Orel Mangala.

Secondo quanto riferito, l’UEFA ha riconosciuto che si è trattato di un errore amministrativo, convalidando in un primo momento l’iscrizione di Ghezzal nonostante il superamento della scadenza del 1° settembre. Non sarebbe l’unico caso, e altri club europei potrebbero trovarsi in situazioni simili. Per il Lione, la sanzione rappresenta un colpo in una fase cruciale della competizione, costringendo l’allenatore a rivedere le opzioni offensive. La squadra dovrà quindi adattarsi rapidamente e trovare soluzioni alternative senza il suo trequartista nelle prossime sfide europee.