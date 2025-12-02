Erling Haaland entra nel prestigioso club dei 100 gol in Premier: nessuno veloce come lui

Erling Haaland è ufficialmente entrato a far parte del "club dei 100" della Premier League, un’esclusiva cerchia di giocatori capaci di segnare 100 gol nel massimo campionato inglese. Il giovane attaccante norvegese, autore di una rete al 17' minuto contro il Fulham al Craven Cottage, ha raggiunto questo traguardo in tempi record: soli 111 match disputati, diventando così il più veloce a centrare l'obiettivo nella storia della Premier League.

Il primato precedente apparteneva a Alan Shearer, leggendario capocannoniere del campionato con 260 gol, che aveva impiegato 124 partite per entrare nel club. Proprio Shearer, insieme a Gary Lineker, Thierry Henry e Sergio Agüero, ha elogiato Haaland definendolo un talento generazionale destinato a lasciare il segno nel calcio mondiale.

Il 25enne del Manchester City ha dimostrato una continuità straordinaria nelle ultime stagioni. Nella sua stagione d’esordio in Premier, 2022/23, Haaland ha segnato 36 gol, superando il record per un singolo campionato detenuto da Shearer e Cole con 34 reti, contribuendo a un Treble memorabile. Nella stagione successiva, ha messo a segno 27 gol nonostante alcuni problemi fisici, mentre nella stagione attuale, tra campionato e competizioni internazionali, ha già realizzato 33 gol in 24 partite.

Il percorso di Haaland al City è già leggenda: rapidità, potenza e precisione lo rendono uno dei bomber più prolifici dell'era moderna.