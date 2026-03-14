Haaland è finito su Chi l'ha visto: digiuno inimmaginabile con il Manchester City

Un fantasma al Bernabeu nella disfatta del Manchester City al primo round degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, ma Erling Haaland nel complesso è un giocatore da ritrovare. L'attaccante norvegese ha saltato per infortunio 2 delle ultime 5 partite della squadra di Guardiola. E nei due recenti passi falsi dei Citizens - Real Madrid (3-0) e Nottingham Forest (2-2) - lui era in campo, eppure è finito su 'Chi l'ha visto?'.

Haaland sta vivendo uno dei suoi cali di rendimento più evidenti da quando ha firmato con il Manchester City. L'ultima deludente prestazione al Santiago Bernabéu è lo specchio riflesso del suo momento negativo, non solo per condizione ma anche a livello realizzativo. Il numero 9 di Guardiola infatti non segna da un mese: l'ultimo gol risale all'11 febbraio contro il Fulham. In totale, nelle 16 partite disputate nel 2026, Erling Haaland ha trovato la via della rete solo in 4 di esse.

Cifre che, pur considerando i 29 gol stagionali messi a segno finora tra tutte le competizioni, appaiono in calo drastico. E questa sera contro il West Ham non ci sarà margine d'errore, altrimenti il Manchester City potrà chiamarsi fuori dalla lotta al titolo con l'Arsenal capolista (7 punti di vantaggio).