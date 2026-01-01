Il Barça prova a ottenere una corsia preferenziale per Haaland? Pimenta: "Nessun contatto"

Con le elezioni presidenziali del Barcellona ormai alle porte, una nuova indiscrezione scuote l’ambiente blaugrana. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, alcune persone vicine a Víctor Font - principale rivale dell’attuale presidente Joan Laporta - avrebbero avuto un incontro riservato con la dirigenza del Manchester City nella capitale spagnola.

La riunione si sarebbe svolta presso l’hotel Four Seasons di Madrid, dove erano presenti Carles Planchart e Xavier Aguilar, membri del team di Font. I due avrebbero incontrato l’amministratore delegato dei Citizens, Ferran Soriano e il direttore sportivo Hugo Viana. Al centro dei colloqui ci sarebbe stato il nome di Erling Haaland; l'obiettivo della delegazione catalana sarebbe stato quello di ottenere una sorta di corsia preferenziale nel caso in cui il Manchester City decidesse in futuro di cedere il proprio attaccante.

Intervenuto sull’argomento, Font ha spiegato apertamente la sua posizione: "Haaland è uno dei migliori attaccanti del mondo. Non è possibile ingaggiarlo nel breve periodo perché ha rinnovato il contratto lo scorso anno, ma personalmente sono convinto che accordi così lunghi difficilmente vengano rispettati fino alla fine. Per questo dobbiamo restare attenti alla situazione di un giocatore che ama la Spagna e che, quando è venuto qui, ha detto di essere rimasto affascinato dal Camp Nou".

Il centravanti norvegese, da tempo nel mirino del Barcellona, ha però recentemente prolungato il suo contratto con il Manchester City fino al 2034. Nel frattempo è arrivata anche la smentita dell’entourage del giocatore. Intervenuta ai microfoni di El Chiringuito, la sua agente Rafaela Pimenta ha tagliato corto: "Non c’è stato alcun contatto".