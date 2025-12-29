City, Bernardo Silva è in scadenza. L'agente: "Tornare al Benfica? Bisogna chiedere a lui"

Premiato come miglior agente ieri alla cerimonia dei Globe Soccer Awards 2025, Jorge Mendes ha rubato per un attimo la scena nel momento in cui è stato interrogato su un possibile ritorno di Bernardo Silva al Benfica al termine della stagione. Una domanda tutt'altro che casuale visto che il centrocampista portoghese di 31 anni ha il contratto in scadenza con il Manchester City il prossimo 30 giugno.

Il procuratore, tuttavia, non ha confermato questa possibilità e ha lasciato in sospeso l’ipotesi di un imminente affare: "Tornare al Benfica? Bisogna chiedere a lui, penso che sia ancora troppo presto, davvero troppo presto", ha dichiarato Jorge Mendes ai microfoni di A BOLA, noto quotidiano portoghese. Senza fornire ulteriori dettagli. Al Manchester City dal 2017 ormai, Bernardo Silva ha fatto incetta di titoli sotto la gestione Guardiola, sollevando in cielo la bellezza di 17 trofei. Ma il Benfica è il club della sua infanzia, dove è cresciuto fino a spiccare in prima squadra e passare poi al Monaco.

Jorge Mendes in seguito ne ha approfittato anche per elogiare l’attaccante del PSG Gonçalo Ramos, di cui si parla meno in questa stagione rispetto ai suoi connazionali del PSG, Vitinha, João Neves e Nuno Mendes. "Ha le qualità per diventare il miglior attaccante del mondo. In termini di produttività, considerando i minuti giocati e i gol segnati, è il miglior attaccante d’Europa e può giocare in qualsiasi squadra del mondo", le ultime dichiarazioni rilasciate dal procuratore.