Aké eclissato, Flick lo vuole al Barcellona: lui apre, ma il City chiede almeno 25 milioni

Il Manchester City sarebbe disposto a cedere Nathan Aké a gennaio, ma la valutazione del club superiore ai 21 milioni di sterline (24 milioni di euro circa) potrebbe ostacolare un trasferimento al Barcellona. Secondo il quotidiano catalano SPORT, il difensore di 30 anni è praticamente emarginato nella rosa di Guardiola, con una sola presenza da titolare in Premier League questa stagione e perlopiù ricambio d'oro adoperato in varie partite stagionali.

L'infortunio di Christensen e lo stress mentale ravvisato da Araujo - solo oggi tornato ad allenarsi - avrebbero spinto il club blaugrana a cercare rinforzi in difesa, su esplicita richiesta di Hansi Flick. Ma ci sarebbero vedute divergenti con la dirigenza: il tecnico del Barcellona vuole un giocatore già affermato, il ds Deco è più incline all'arrivo di un centrale di prospettiva in prestito con diritto di riscatto. Possibilmente che abbia già dimestichezza con il livello di calcio europeo.

Tutto dipenderà dalle condizioni economiche e dalle opportunità che si presenteranno, anche se la lista dei candidati è molto corta. Nathan Aké è un'occasione, ma il Manchester City non è intenzionato a metterlo sul mercato e sembra disposto a lasciarlo partire solo per una cifra superiore ai 25 milioni di euro. L'olandese di 30 anni, secondo quanto riferito dai colleghi catalani, avrebbe mostrato apertura al trasferimento tramite i suoi agenti, il problema è che altri club inglesi hanno richiesto le sue prestazioni. Il dato di fatto è il contratto di Aké, in scadenza nel 2027, perciò al club degli sky blues converrebbe chiudere il caso con una cessione a titolo definitivo. Evitando di perderlo a zero poi.