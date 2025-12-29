Bournemouth, via Semenyo e dentro Brennan Johnson? Ma Frank lo vuole al Tottenham

Il Bournemouth si è fatto sotto per Brennan Johnson, ala destra del Tottenham, classe 2001 sul quale ci sarebbe anche il Crystal Palace. Le Cherries hanno abbastanza premura visto che Antoine Semenyo è sempre più vicino all'approdo al Manchester City, per un trasferimento da 65 milioni di sterline. Del calciatore degli Spurs la dirigenza con Iraola ne ha discusso, ma non è ancora chiaro se gli Spurs siano disposti a cederlo.

O se possa eventualmente partire in prestito nella finestra di mercato di gennaio. Interrogato sul futuro del 24enne gallese al club, l’allenatore del Tottenham Thomas Frank ha dichiarato: "Penso che Brennan sia molto importante per noi. Forse non ha giocato molti minuti, ma purtroppo posso schierare solo 11 giocatori. Ha comunque iniziato parecchie partite. Credo che Brennan sia un giocatore importante per noi", ha ribadito il messaggio.

Intanto tiene banco il futuro del direttore sportivo degli Spurs, Fabio Paratici, fotografato seduto accanto all’amministratore delegato Vinai Venkatesham mentre il Tottenham batteva il Palace a Selhurst Park domenica, in mezzo a svariate voci di un imminente passaggio alla Fiorentina. L'ex Juventus sembra proprio l'elemento che potrebbe dare una scossa alla Viola, ultimissima in classifica (9 punti in 17 giornate di Serie A) in una stagione da film horror.