Liga Portugal, Farioli irrefrenabile: Samu Aghehowa ne fa 2 all'AFS, Porto campione d'inverno

L'ultimissima in classifica di Liga Portugal, l'AFS, ha resisto asserragliata dietro fino all’intervallo. Poi il Porto è rientrato in campo e con la doppietta di Samu Aghehowa ha dato seguito al grande momento che sta attraversando: chiuso il mese di dicembre con 8 gol segnati dall'attaccante 21enne spagnolo già nel giro del CT De La Fuente.

Il Porto sale così a 46 punti, 5 in più dello Sporting e 10 in più del Benfica. I due centri di Samu hanno portato i tre punti ai Dragões, che apriranno il 2026 con un buon vantaggio in classifica. Intanto Francesco Farioli, tecnico dei biancoblù, è campione d'inverno.

Liga Portugal, Classifica aggiornata

1. Porto 46 punti

2. Sporting Lisbona 41

3. Benfica 36

4. Gil Vicente 27

5. Braga 26

6. Famalicao 23

7. Guimaraes 22

8. Moreirense 21*

9. Estoril 20

10. Estrela 18

11. Rio Ave 17

12. Alverca 17

13. Santa Clara 16*

14. Nacional 16*

15. Casa Pia 14

16. Arouca 14

17. Tondela 9*

18. AFS 4

*una gara in meno