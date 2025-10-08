Grave incidente in autostrada per l'ex Juve Elia: giocatore illeso, la sua Lamborghini distrutta

L'ex esterno d'attacco della Juventus Eljero Elia è stato coinvolto in un grave incidente che ha coinvolto tre auto sull'autostrada A4, vicino a Leida, nella notte di sabato. La Lamborghini del trentottenne, del valore di 300.000 euro, è stata dichiarata totalmente distrutta dopo l'impatto, avvenuto intorno alle 21:45. Secondo i media olandesi, il veicolo di Elia si è scontrato con altre due vetture dopo che il traffico davanti a lui si è bloccato all'improvviso. La polizia ha dovuto chiudere temporaneamente l'autostrada per le indagini e le operazioni di pulizia, data la grande quantità di detriti sparsi sulla carreggiata.

Parlando a Omroep West, Elia ha descritto la spaventosa sequenza di eventi che hanno portato all'incidente: "Il traffico davanti a me si è fermato all'improvviso; non ho potuto frenare in tempo". L'ex ala ha aggiunto di essere stato alla guida su un tratto tranquillo dell'autostrada quando le auto si sono bloccate inaspettatamente. "Ho provato a frenare, ma ho sbandato", ha continuato. Elia ha anche rivelato che un'auto davanti a lui non aveva acceso le luci di emergenza, rendendogli impossibile reagire in tempo. "L'unica cosa che ho potuto fare è stata evitare di colpire direttamente l'auto dietro di me. Ho sterzato un po' per evitarla, il che mi ha portato a colpirla più lateralmente. Ci sono stati solo danni alle auto. Questo è quanto. Poteva andare peggio, comunque".

La polizia ha interrogato Elia e un altro conducente sul posto come parte delle procedure standard. "Eravamo tutti scioccati, ho raccontato alla polizia cosa è successo e poi sono tornato a casa". L'autostrada è stata riaperta poche ore dopo, una volta che tutti i veicoli sono stati rimossi dai carri attrezzi.