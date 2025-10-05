Incidente senza conseguenze per l'ex Juve Eljero Elia: distrutta la sua Lamborghini

Brutto spavento per Eljero Elia, ex ala della nazionale olandese e con un passato anche alla Juventus, dove fece parte della rosa che conquistò il primo dei tre scudetti consecutivi sotto la guida di Antonio Conte, pur senza mai trovare continuità in campo.

Nella serata di ieri, intorno alle 21:45, Elia è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sull'autostrada A4, nei pressi di Leiden, nei Paesi Bassi. L’incidente ha coinvolto quattro veicoli, tra cui la Lamborghini Urus dell’ex calciatore, che è andata completamente distrutta. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri coinvolti, Elia compreso, ha riportato ferite serie.

A fornire la sua versione dei fatti è stato lo stesso Elia, che ha parlato con la polizia poco dopo lo scontro. Le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport, ricostruiscono i momenti dell’accaduto: "Stavo guidando su un tratto che di solito è tranquillo a quell’ora. Improvvisamente ho visto delle auto rallentare bruscamente davanti a me. Ho cercato di frenare, ma la mia vettura ha iniziato a sbandare". Tanta paura, ma per fortuna le conseguenze sono state solo materiali".