La madre di Mbappè: "A Parigi non era più un essere mano. Non eravamo pronti per la fama"

La madre dell'attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha offerto un raro scorcio del lato oscuro della celebrità durante un'apparizione a Demain le Sport. L'ex giocatrice di pallamano ha parlato con emozione di come l'intensità dell'attenzione mediatica ai tempi del PSG abbia reso la vita quotidiana quasi impossibile per suo figlio: "Kylian a Parigi era come una lente d'ingrandimento sulle sue imperfezioni; non era più umano. Ho avuto dei momenti molto difficili. Non può nemmeno più camminare per strada. Questo mi rattrista".

Fayza Lamari ha ammesso di non aver mai cercato la fama per la sua famiglia: "Non eravamo preparati a diventare personaggi pubblici". Lamari ha anche parlato di quanto velocemente la vita sia cambiata dopo l'ascesa fulminea di Mbappé. Riflettendo sui Mondiali del 2018, un momento cruciale per l'attaccante francese, ha descritto il costo emotivo di vederlo ascendere alla fama mondiale.

"Durante la Coppa del Mondo 2018, ero completamente sola a casa. Quando l'ho visto percorrere gli Champs-Élysées, ho capito che mi stava scivolando via. Sono passata direttamente da Bondy al Royal Monceau. Mi sentivo come la famiglia Tuche", ha confessato, citando il film Les Tuche, che racconta di una famiglia povera diventata improvvisamente ricca.