Flamengo, Boto racconta: "Ho fatto scendere Saul da un volo privato turco alle 5 di mattina"

Saúl Ñíguez è stato il grande colpo estivo del Flamengo. Il centrocampista spagnolo ha compiuto il salto nel campionato brasiliano dopo diverse stagioni in cui non era riuscito a imporsi stabilmente in quello spagnolo. A luglio è stato confermato il suo addio definitivo all'Atletico Madrid, il club che lo ha visto arrivare in Prima Squadra dalle giovanili, rescindendo il contratto che lo legava fino al 2026.

Il direttore sportivo del Flamengo, José Boto, ha raccontato i retroscena della trattativa per Saúl, svelando di averlo convinto mentre era già a bordo di un aereo privato di un club turco, offrendogli un contratto che l'uomo di Elche non ha potuto rifiutare: "Ho molte storie curiose. Alcune non posso raccontarle, ma posso raccontarne una qui al Flamengo. Ho strappato Saúl Ñíguez a un club turco, che era convinto di averlo ingaggiato. Questo mi ha tolto il sonno. Quando si fanno affari con l'Europa, c'è il problema del fuso orario. In questo caso, erano le cinque del pomeriggio in Spagna, e ciò mi ha costretto, subito dopo una partita, a restare sveglio tutta la notte per chiudere l'accordo quasi alle cinque del mattino in Brasile", ha ammesso Boto.

In effetti, l'ex Atlético ha interrotto il suo accordo con il Trabzonspor e si è imbarcato nell'avventura brasiliana insieme a Filipe Luís, tecnico del Flamengo. "Sono riuscito a farlo scendere da un jet privato che il club turco gli aveva messo a disposizione. Nel corso della mia carriera, ho molte storie simili, ma questa è stata la più difficile. Un altro esempio è stato Emerson Royal, che era con il Milan a fare la pre-stagione in Malesia, e immaginate, stavo parlando con Furlani, il direttore del Milan, con orari completamente diversi. Aveva bisogno che gli inviassi dei documenti, ma non mi rispondeva perché stava dormendo".