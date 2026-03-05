"Solo una squadra ha cercato di giocare a calcio": Hurzeler, che stoccata all'Arsenal

In bello stile o con estremi rimedi, l'Arsenal si sta rivelando quasi infallibile nella corsa al titolo di Premier League e lo ha dimostrato ieri sera nella vittoria frenetica contro il Brighton. Il gol flash di Bukayo Saka a nemmeno dieci minuti dall'inizio del match è stato decisivo ai fini dei tre punti conquistati dai Gunners, quanto a volontà di giocare a viso aperto invece c'è chi ha avuto da ridire. Fabian Hurzeler, tecnico dei Seagulls, è insorto riguardo le pratiche di ostruzionismo della squadra di Arteta: "Penso che oggi (ieri, ndr) ci sia stata solo una squadra che ha cercato di giocare a calcio", le parole riportate dalla BBC, "e per questo sono orgoglioso di come l'hanno fatto".

Intanto lo stacco con i rivali del Manchester City è tornato a farsi considerevole (+7) e l'Arsenal potrebbe essersi avvicinato a quel trofeo che manca ormai da 22 anni. Ma a livello di spettacolo, i Gunners hanno lasciato a desiderare, con soli due tiri in porta tra Saka stesso e Kai Havertz all'88° minuto. Stavolta Arteta non vuole farsi sfuggire il titolo, per nulla al mondo, ma il collega e avversario Hurzeler ha infierito sulle strategie del tecnico spagnolo: "Non sarò mai quel tipo di allenatore che cerca di vincere in quel modo. Voglio fare bene. Voglio che i miei giocatori continuino a migliorare, a giocare a calcio in campo", la frecciata.

"Alla fine, certo, ogni squadra gestirà e perderà tempo, ma penso che ci debba essere un limite, e il limite deve essere stabilito dalla Premier League. Il limite deve essere stabilito dagli arbitri; al momento fanno solo quello che vogliono", ha aggiunto l'allenatore del Brighton, uscito sconfitto. "Se chiedessi ora a tutti i presenti in sala se si sono davvero divertiti a guardare questa partita di calcio, sono sicuro che forse uno alzerebbe il braccio perché è un grande tifoso dell'Arsenal, ma a parte quello, non c'è possibilità".