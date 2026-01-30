Roma-Ferguson, l'allenatore del Brighton Hurzeler non esclude un ritorno: "Tutto è possibile"

Il futuro di Evan Ferguson resta un tema aperto sia in casa Roma che in casa Brighton. Alla vigilia della sfida contro l’Everton, l'allenatore dei Seagulls Fabian Hurzeler non ha voluto chiudere la porta all’ipotesi di un rientro anticipato dell’attaccante irlandese, attualmente in prestito al club giallorosso. In Premier, la linea del tecnico è chiara: durante la finestra di mercato nulla può essere dato per scontato.

Ferguson, fin qui, ha messo insieme 16 presenze in Serie A, arricchite da tre gol e due assist. Numeri che raccontano un inserimento progressivo nel campionato italiano, ma che non dissipano i dubbi sul suo percorso immediato. Hurzeler ha comunque sottolineato come il Brighton disponga di valide alternative offensive, indicando in Babis Kostoulas un profilo già capace di incidere. La sensazione è che la decisione finale dipenderà dagli equilibri della rosa e dalle opportunità che il mercato offrirà nelle prossime settimane.

Di seguito le parole del tecnico in conferenza stampa, rispondendo a precisa domanda: “Non posso escludere nulla durante la sessione di calciomercato, nel calcio tutto è possibile. Voglio solo dire che abbiamo ancora un buon sostituto con Babis Kostoulas. Penso che abbia dimostrato in diverse partite di poter essere un buon attaccante. La squadra è piena di potenziale e di opzioni. Sono davvero contento”.