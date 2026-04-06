Sporting-Arsenal è la partita di Gyokeres. Rui Borges: "Sarà accolto benissimo"

Domani sera a Lisbona si gioca Sporting-Arsenal, che sarà la prima occasione per Viktor Gyokeres di tornare in quello che è stato lo stadio dove si è consacrato ad alto livello, prima della chiamata dei Gunners. Nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore dello Sporting, Rui Borges, ha parlato di lui e di come verrà accolto.

Queste le sue parole: "Che tipo di accoglienza riceverà Gyökeres domani? All'interno della squadra, dobbiamo pensare a come fermarlo. I grandi giocatori, non importa quanto bene li conosciamo, possono fare la differenza. Sarà sicuramente accolto bene da tutti noi perché ha fatto la storia dello Sporting, del calcio portoghese, e merita questo riconoscimento".

Sulle difficoltà avute dal centravanti in Premier League: "Credo che nella fase iniziale del campionato abbia dovuto adattarsi, soprattutto a causa dello stile di gioco dell'Arsenal e anche del modo in cui si gioca in Inghilterra. Ma resta un grande attaccante e ora è tornato a fare ciò che gli riesce meglio: segnare gol. È normale che i tifosi fosse scettisimo all'inizio, anche per via del valore economico del suo trasferimento, ma poi la verità è venuta a galla. È un grande giocatore".

Infine ha aggiunto: "Se c'è ancora frustrazione per la sua partenza? Onestamente, no. Cerco sempre di essere una persona equilibrata. Sapevamo che era un giocatore importante per noi. Tutti continuano ad avere un ottimo rapporto di amicizia con lui. Cerco sempre di essere equilibrato. Aveva quell'ambizione, ma dopo tutto quello che è successo nella sua conversazione con la dirigenza, hanno raggiunto un buon accordo per entrambe le parti e tutto si è concluso come doveva finire, sia per lo Sporting che per il giocatore. Voleva fare quel passo nella sua carriera e noi lo rispettiamo. Lo Sporting continuerà a vincere e ad essere un grande club, anche con i cambi di allenatori e giocatori. Per quanto riguarda Viktor, gli auguro tutto il meglio, sono sicuro che sarà accolto bene da tutti perché l'ammirazione è grandissima".