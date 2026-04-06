Neymar fa di tutto per convincere Ancelotti: operazione per rinforzarsi in vista del Mondiale

Neymar Jr continua a fare tutto il possibile per poter giocare quello che sarebbe certamente il suo ultimo Mondiale. Il fantasista ha deciso di sottoporsi nuovamente a un intervento chirurgico durante la pausa per le nazionali che si è appena conclusa. Dopodiché non si è allenato, trascorrendo alcuni giorni per riprendersi dall'intervento. "Ma era una questione medica", ha spiegato Cuca per spiegare che non si tratti di un nuovo infortunio, bensì un modo per arrivare più pronto al finale di stagione.

Neymar si è infatti nuovamente operato per un trattamento rigenerativo con plasma ricco di piastrine per rinforzare il tessuto di un'articolazione particolarmente danneggiata. Ha deciso di sottoporsi a questo trattamento durante una pausa per le nazionali, quando si aspettava di essere incluso nella rosa del Brasile. Ora ha iniziato uno specifico programma di recupero per affrontare al meglio questi ultimi mesi prima dei Mondiali e convincere Ancelotti a includerlo nella rosa dei 26 giocatori che partiranno per Stati Uniti, Messico e Canada.

L'allenatore del Santos, Cuca ha spiegato: "Ha subito una operazione al ginocchio durante la sosta, quindi non si è allenato e ha trascorso quattro o cinque giorni a riprendersi da quella operazione. Ricaricherà le sue energie per giocare le 13 partite che rimangono fino alla prossima pausa. Quindi abbiamo usato questo tempo, con lo staff tecnico e i fisiologi, per ricaricare il suo serbatoio e farlo andare avanti fino a metà anno".