Arsenal, dopo due ko torna Raya in porta: "Sono vicino a Kepa, decide Arteta chi gioca"

Il portiere dell'Arsenal, David Raya, alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro lo Sporting ha parlato in conferenza stampa al fianco di Mikel Arteta. Partendo dal commentare la scelta del tecnico di puntare su Kepa nelle ultime due sfide, che peraltro hanno portato a due sconfitte dolorose in finale di Carabao Cup e ai quarti di FA Cup: "Fa parte del calcio. A volte sei scelto, a volte no", ha detto Raya.

"Devi essere lì per i tuoi compagni di squadra e io ci sono per Kepa in questo caso. Il mister decide chi gioca e chi no e noi siamo abituati a quel tipo di decisioni", ha poi aggiunto il numero uno dei Gunners.

L'Arsenal deve ora riprendersi rapidamente dai risultati maturati delle ultime settimane. I Gunners affrontano lo Sporting ai quarti di finale di Champions League: "Penso che ogni partita sia un'opportunità e la prossima opportunità che avremo sarà domani. Si parlerà delle due sconfitte che abbiamo raccolto, ma dobbiamo vederla come un'opportunità per vedere cosa siamo ed è enorme l'opportunità che abbiamo domani. Abbiamo piena fiducia in noi stessi e la squadra è davvero, davvero forte".

In merito al rapporto con Arteta e il suo staff, ha poi spiegato: "Arteta e il suo staff svolgono un ruolo fondamentale per noi. Sanno di cosa abbiamo bisogno, anche dopo una sconfitta. Abbiamo perso due partite importanti, ma non così tante. Ci stiamo lavorando".