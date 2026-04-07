Prima del Liverpool, Vitinha punge l'ex Ekitike: "Il PSG non era il contesto giusto per lui"

"È un ragazzo fantastico, mi è piaciuto molto l'anno trascorso con lui. Ha moltissime qualità ma, purtroppo, non era il contesto giusto per lui". Non scende tanto a compromessi Vitinha, centrocampista del PSG, alla vigilia della super sfida dei quarti di Champions League contro il Liverpool riguardo la scelta di Ekitiké di trasferirsi a titolo definitivo dai Reds la scorsa estate. E ancor prima quando lasciò il PSG una volta per tutte per restare in Germania con l'Eintracht Francoforte a titolo definitivo. Per non aver mai trovato spazio nell'undici parigino.

"ha fatto girare le cose a suo favore. Speriamo che domani non giochi bene, ma gli auguro tutto il meglio... tranne che in queste due partite", la battuta dell'ex compagno di squadra e metronomo di centrocampo del PSG. Come detto, Ekitike ha firmato con il Liverpool poco meno di un anno fa ormai per poco meno di 100 milioni di euro, cifra saldata alla società di Bundesliga per rilevarne il cartellino.

Anche Luis Enrique, tecnico del PSG, ha parlato del centravanti francese classe 2002 prima di incrociarlo domani sera al Parco dei Principi a distanza di anni dalle 33 presenze forgiate in maglia rossoblù da Ekitike (4 gol e 4 assist): "Normalmente non parlo di giocatori che non siano del PSG. Dopo la sua partenza da qui, è stato bravissimo in Germania e al Liverpool. Ora è un giocatore di livello internazionale, è cresciuto molto. Era giovanissimo quando si trovava qui, è migliorato tantissimo. Ma non è il momento di parlare dei giocatori del Liverpool".