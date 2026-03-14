LaLiga, Valverde ci ha preso gusto e segna anche nel 4-1 del Real con l'Elche. Valencia ko
Il Real Madrid si sbarazza in scioltezza dell'Elche: 4-1 il risultato finale del match disputato al Bernabéu e valido per il 28° turno de LaLiga. I mattatori dell'incontro sono stati Rudiger al 39', ancora Valverde dopo la tripletta di Champions al 44', Hujsen al 66' e Arda Guler all'89'. Pure il gol della bandiera dell'Elche l'ha fatto, nella porta sbagliata, il Real Madrid: autogol di Moran all'85'. Grazie a questo successo i blancos accorciano provvisoriamente sulla capolista Barcellona, ora a +1 ma con una partita in più ancora da giocare.
Poche ore prima Oviedo-Valencia era finita invece 1-0 a favore dei padroni di casa: gol partita di Costas al 30' e piccole speranze salvezza per l'ultima in classifica del massimo campionato spagnolo.
Il programma del 27° turno de LaLiga
Venerdì 13 marzo
Alaves-Villarreal 1-1
Sabato 14 marzo
Girona – Athletic Bilbao 3-0
Atl. Madrid – Getafe 1-0
Oviedo – Valencia 1-0
Real Madrid – Elche 4-1
Domenica 15 marzo
Maiorca – Espanyol (14:00)
Barcellona – Siviglia (16:15)
Betis – Celta Vigo (18:30)
Real Sociedad – Osasuna (21:00)
Lunedì 16 marzo
Vallecano – Levante (21:00)
La classifica de LaLiga
Barcellona 67 (27)
Real Madrid 66 (28)
Atlético Madrid 57 (28)
Villarreal 55 (28)
Betis 43 (27)
Celta Vigo 40 (27)
Espanyol 37 (27)
Real Sociedad 35 (27)
Getafe 35 (28)
Athletic Bilbao 35 (28)
Osasuna 34 (27)
Girona 34 (28)
Valencia 32 (28)
Siviglia 31 (27)
Vallecano 31 (27)
Alaves 28 (28)
Elche 26 (28)
Maiorca 25 (27)
Levante 22 (27)
Oviedo 21 (28)
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