Celta Vigo e Athletic Bilbao, punti fuori casa per l'Europa: il programma de LaLiga
Dopo un sabato di fuoco, con la sconfitta del Real Madrid e la vittoria del Barcellona, la Liga prosegue oggi mandando in scena 4 partite valide per la 30^ giornata. Athletic Bilbao e Celta Vigo impegnati fuori casa, rispettivamente contro Getafe e Valencia, e a caccia di punti per l'Europa. In scena anche due sfide salvezza, ovvero Oviedo-Siviglia e Alaves-Osasuna. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
LaLiga, la 30a giornata
Venerdì 3 aprile
Rayo Vallecano - Elche 1-0
Sabato 4 aprile
Real Sociedad - Levante 2-0
Maiorca - Real Madrid 2-1
Betis Siviglia - Espanyol 0-0
Atletico Madrid - Barcellona 1-2
Domenica 5 aprile
Getafe - Athletic Bilbao
Valenica - Celta Vigo
Oviedo - Siviglia
Alaves - Osasuna
Lunedì 6 aprile
Girona - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 76
2. Real Madrid 69
3. Villarreal 58*
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 45
6. Real Sociedad 41
7. Celta Vigo 41*
8. Getafe 38*
9. Espanyol 38
10. Athletic 38*
11. Osasuna 37*
12. Rayo Vallecano 35
13. Valencia 35*
14. Girona 34*
15. Alavés 31*
16. Siviglia 31*
17. Maiorca 31
18. Elche 29
19. Levante 26
20. Oviedo 21*
* una partita in meno
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
18 reti: Muriqi (Maiorca)
14 reti: Yamal (Barcellona) e Budimir (Osasuna)
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