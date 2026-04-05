Celta Vigo e Athletic Bilbao, punti fuori casa per l'Europa: il programma de LaLiga

Dopo un sabato di fuoco, con la sconfitta del Real Madrid e la vittoria del Barcellona, la Liga prosegue oggi mandando in scena 4 partite valide per la 30^ giornata. Athletic Bilbao e Celta Vigo impegnati fuori casa, rispettivamente contro Getafe e Valencia, e a caccia di punti per l'Europa. In scena anche due sfide salvezza, ovvero Oviedo-Siviglia e Alaves-Osasuna. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

LaLiga, la 30a giornata

Venerdì 3 aprile

Rayo Vallecano - Elche 1-0

Sabato 4 aprile

Real Sociedad - Levante 2-0

Maiorca - Real Madrid 2-1

Betis Siviglia - Espanyol 0-0

Atletico Madrid - Barcellona 1-2

Domenica 5 aprile

Getafe - Athletic Bilbao

Valenica - Celta Vigo

Oviedo - Siviglia

Alaves - Osasuna

Lunedì 6 aprile

Girona - Villarreal

CLASSIFICA

1. Barcellona 76

2. Real Madrid 69

3. Villarreal 58*

4. Atlético Madrid 57

5. Betis 45

6. Real Sociedad 41

7. Celta Vigo 41*

8. Getafe 38*

9. Espanyol 38

10. Athletic 38*

11. Osasuna 37*

12. Rayo Vallecano 35

13. Valencia 35*

14. Girona 34*

15. Alavés 31*

16. Siviglia 31*

17. Maiorca 31

18. Elche 29

19. Levante 26

20. Oviedo 21*

* una partita in meno

MARCATORI

23 reti: Mbappé (Real Madrid)

18 reti: Muriqi (Maiorca)

14 reti: Yamal (Barcellona) e Budimir (Osasuna)