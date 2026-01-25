PSV, Perisic out ieri. Il tecnico: "Sta per compiere 37 anni, lo voglio per un lungo periodo"

Mentre l'Inter spinge per riavere ad Appiano Gentile Ivan Perisic, il tecnico del PSV Eindhoven ha altre idee. Peter Bosz, dopo aver impiegato il croato a gara in corso per mezz'ora di gioco ieri nel match contro il NAC Breda (2-2), ha spiegato la motivazione che lo ha spinto a escludere dalla linea di titolari l'ex nerazzurro.

"Se vuoi diventare campione, ogni partita è importante, anche se dall’esterno può sembrare il contrario. Vuoi semplicemente conquistare quei punti", ha dichiarato Bosz ai microfoni di ESPN. Il tecnico 62enne ha in verità ruotato le pedine e favorito cambi in campo per la partita disputata al Philips Stadion. "Ti prepari nel miglior modo possibile. Ci lavori sopra per alcuni giorni e lo faccio per la partita contro il NAC esattamente allo stesso modo che per quella contro il Newcastle United", ha precisato.

Quindi non c'entrerebbero in alcun modo, in base alle parole di coach Bosz, la variabile mercato e le avance dell'Inter. "Ivan sta per compiere 37 anni e giochiamo moltissime partite in poco tempo", ha puntualizzato. "C’è un intervallo breve tra la gara contro il Newcastle e questa. Inoltre abbiamo dovuto anche viaggiare. Voglio averlo a disposizione, ma preferibilmente per un periodo più lungo".